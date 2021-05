Milan Kučan, se je odzval na nedavno odprto pismo, ki mu ga je poslal nekdanji reis-ul-ulema efendija Mustafa Cerić. V odgovoru Kučan poudarja, da se je vedno zavzemal za celovito in suvereno Bosno in Hercegovino enakovrednih Bošnjakov, Hrvatov in Srbov v mejah, ki jih je imela kot jugoslovanska republika. Poudarja tudi, da se je vedno zavzemal za vstop Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Nekda ...