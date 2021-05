Ameriška FDA bo prihodnji teden odobrila cepivo proti koronavirusu za stare od 12 do 15 let Dnevnik Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) naj bi že do prihodnjega tedna odobrila uporabo Pfizerjevega cepiva proti novemu koronavirusu tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Žiga Pance

Goran Vojnović

Luka Dončić