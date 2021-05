Predvideni izklopi elektrike na območju OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Sreda, 5.5.2021: KOZJAK NAD PESNICO 37, 37a, 38, 58, ROŠPOH – DEL 222: med 8:00 in 14:00 uro.

HOČE STARA CESTA, STARA CESTA: med 11:00 in 12:00 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.

