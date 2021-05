V srednjih šolah se je začela splošna matura, v osnovnih nacionalno preverjanje znanja Primorske novice S pisanjem eseja iz maternega jezika se danes v srednjih šolah začenja spomladanski rok splošne mature. S preverjanjem iz slovenščine v 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se začenja tudi nacionalno preverjanje znanja. To bo opravljalo 21.915 učencev 6. razreda in 19.142 učencev 9. razreda, k maturi pa se je prijavilo 6624 dijakov.

