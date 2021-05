Odgovor gostincem: 'Žičničarji s preverjanjem potrdil niso imeli težav' 24ur.com Kakšno poletje nas čaka? Ključna pri tem bosta potek cepljenja in pripravljenost ljudi, da se cepijo, menijo strokovnjaki. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, zakaj je več deset tisoč odmerkov cepiva AstraZenece ostalo neporabljenih, medtem ko tisti, ki se želijo cepiti, ne pridejo na vrsto. Kdaj bo pri nas prišlo do splošnega cepljenja populacije? In katera nova sproščanja si lahko obetamo kma...

Sorodno

Oglasi