Domžalčani z remijem Gorenjski glas Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so konec tedna odigrali tekme 31. kroga. Domžalčani so tekmo z nogometaši moštva Tabor Sežana končali brez doseženega in prejetega zadetka. Na lestvici z 58 točkami vodi Olimpija, drugi je...

