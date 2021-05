Komunala Brežice nad tujerodne rastline - ekološko in strojno Dolenjski list »Potreba po ohranjanju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti Posavja postaja vse večja, saj se zavedamo, da v naše okolje vdira vse preveč tujerodk. Slednje našim rastlinam izpodrivajo normalen razvoj in uničujejo naravno okolje za normalno vegetacijo,« pravi mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice. preberite več » ...

Oglasi