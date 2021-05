V mestnem vlaku v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico je včeraj okrog 22. ure po lokalnem času umrlo najmanj 23 ljudi, okrog 70 jih je bilo poškodovanih. Železniški nadvoz na postaji Olivos se je ravno v trenutku, ko je mimo peljal vlak linije številka 12, ki je del omrežja pozdemne železnica, zrušil na spodnjo cesto. Mediji so predvajali posnetke varnostnih kamer, ki so ujele, kako so vagoni pad ...