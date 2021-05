Sv. Florijan v Sloveniji povezuje več kot 180.000 gasilcev Radio Ognjišče Med svetniki, ki se jim ljudje pogosto priporočajo in ga tudi zelo dobro poznajo, je današnji godovnjak sv. Florijan. Po vsem svetu so ga vzeli za svojega zavetnika, zato je danes tudi mednarodni dan gasilstva. V številnih cerkvah po Sloveniji so v zahvalo in v priprošnjo bile svete maše že v nedeljo, ponekod bodo danes in tudi prihodnji konec tedna. Pri nas je v to organizacijo,...

Sorodno Oglasi Omenjeni Matej Tonin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Branimir Štrukelj

Anže Kopitar

Simona Kustec Lipicer