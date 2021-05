V Črnomlju posodabljajo občinski grb in zastavo Dolenjski list V Črnomlju, kjer letos praznujejo 770-letnico prve omembe tamkajšnje trške avtonomije, je te dni v javni obravnavi predlog novega odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj. Ob tej visoki obletnici ju želijo namreč heraldično posodobiti, je pojasnil zgodovinar Janez Weiss. Predlog je v javni obravnavi do 11. maja. preberite več » ...

