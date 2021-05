Mariborski policisti zasegli več kosov orožja in streliva Lokalec.si Policisti PP Ormož so včeraj na podlagi odredbe za hišno preiskavo, izdane s strani Okrožnega sodišča Ptuj, opravili hišno preiskavo na domu 52-letnega osumljenca z območja občine Ormož. Pri preiskavi stanovanjske hiše je bilo zaseženih več kosov orožja in streliva, za katere osumljeni ni posedoval orožne listine: dolgocevno orožje kal. 5,6 mm z daljnogledom, pištolo, kal. 7,65 mm ...

