Že potovanje z otoka Šipana, kjer je bil rojen in je preživel otroštvo akademski slikar, kipar in grafik Hamo Čavrk, letošnji dobitnik Trdinove nagrade za izjemne dosežke na kulturnem področju, pa do Dubrovnika, najbližjega mesta, je bilo prava avantura, kaj šele pot do Sarajeva, kamor se je Hamo po končani osnovni šoli na domačem otoku vpisal na srednjo šolo za likovno oblikovanje in umetnost. P ...