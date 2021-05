Po odločitvi koprskega višjega sodišča: Če nenošnja maske ni prekršek, kaj to pomeni za že izrečene Večer Vprašanje, pred katerim so bili sodniki, ki so ustavili enega od postopkov, je, ali je vlada, takrat ko je zapovedala obvezno uporabo zaščitnih mask, s tem dejansko predpisala omejitev gibanja tistim, ki zaščitne maske nimajo. Sodišče je odločilo, da bi bila ta interpretacija preširoka. Toda: ali so s tem res nične kar vse globe?

