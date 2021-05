V tiskani reviji je žal prostora le za izbor najboljših fotografij naših bralcev, zato pa vam na spletni strani lahko pokažemo vse, ki jih prejmemo v nabiralnik [email protected], zadeva Nepozabno. Vabljeni tudi vi, da nam pošljete svoje posnetke. Najboljši si prisluži nagrado podjetja Foto Grad. Pa smo na morju in v hribih, v mestu in v gozdu, med žužki, mehurčki in prašniki, zehamo in ...