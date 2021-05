Prijeli 38-letnika, ki je skušal v notranjost države prepeljati 12 prebežnikov Dnevnik Dolenjski policisti so med varovanjem državne meje na območju Dobrave ob Krki prijeli 12 državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi 38-letnega voznika tovornega vozila iz Nemčije, ki jih je nameraval prepeljati...

