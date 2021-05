Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi zoper Tonina: 'Končno so ustavili farso' 24ur.com Tožilstvo je zavrglo kazenski ovadbi NPU proti obrambnemu ministru Mateju Toninu zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju prejšnje Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kriminalisti so mu med drugim očitali zlorabo uradnega položaja in ponarejanje uradnih listin, pa tudi izdajo tajnih podatkov glede arbitražnega sporazuma.

