Urin, fekalije in neprijeten vonj na ulicah Celja (foto) Celje.info Urin hišnih ljubljenčkov, ki jih lastniki pred odhodom v službo peljejo na potrebo, zaznamuje marsikatero pročelje hiše, svetilko ali spomenik v knežjem mestu.

Problematika hišnih ljubljenčkov, ki jih lastniki pred odhodom v službo za opravo potrebe peljejo kar do najbližjih objektov, je v Celju zelo očitna. Jutranji sprehod po centru Celja nam ponudi nemalo lužic, luž in tudi temnejših madežev. ...

