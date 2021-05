Vodilna domača podjetja, kot so GoOpti, Avantcar, Porsche Slo in drugi z javnim pismom podpirajo pre Demokracija Piše: Nina Žoher (Nova24tv) Predstavniki vodilnih domačih podjetij s področja mobilnosti so se odločili, da pred obravnavo Zakona o prevozih v cestnem prometu v Državnem Zboru RS, spišejo javno pismo podpore prehodu na digitalno mobilnost v Sloveniji, ki je bilo naslovljeno tudi na poslanke in poslance Državnega zbora RS. Verjamejo namreč, da vizija digitalne mobilnosti prinaša napredne in boljše ...

Sorodno



















Oglasi