85-letna blagajničarka, ki se še ne namerava upokojiti 24ur.com "Nikoli ne odnehaj," je moto 85-letne Nemke, ki pri svojih častitljivih letih še vedno hodi v službo. Vsak četrtek se s kolesom odpravi do trgovine, a ne po nakupih. 85-letnica se usede za blagajno in prične z delom, ki ga opravlja že 40 let. Čeprav bi lahko bila že 15 let polno upokojena, o upokojitvi še ne razmišlja.

