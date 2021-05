Zakaj so maske padle na sodišču? Primorske novice Čeprav tudi koprski višji sodniki menijo, da je nošenje mask v epidemiji potrebno in koristno, so razsodili, da maske ne gre tlačiti v isti koš z omejitvami gibanja. Zaradi tega nenošenje mask ni prekršek. Vozniku, ki so ga policisti 28. oktobra lani kaznovali, ker je na črpalki pri Vipavi točil gorivo ...

