Verratti in Herrera sodnika obtožila, da je žalil igralce PSG-ja 24ur.com Sodnik povratne tekme polfinala nogometne Lige prvakov med Manchester Cityjem in PSG-jem (2:0) je s kletvicami žalil igralce pariškega kluba, so na račun glavnega sodnika Björna Kuipersa po tekmi letele kritike nogometašev pariškega moštva Anderja Herrere in Marca Verrattija. Zadevo bo pod drobnogled vzela Uefa.

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Manchester City

UEFA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Bojana Beović

Goran Dragić

Jelko Kacin