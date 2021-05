Inzko v VS ZN obtožil bosanske Srbe, da želijo razdeliti državo Primorske novice Visoki predstavnik mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino Valentin Inzko je v Varnostnem svetu Združenih narodov v torek opozoril, da vodstvo bosanskih Srbov na čelu z Miloradom Dodikom aktivno razbija državo. Inzko je VS ZN pozval, naj se odločno zoperstavi takšnim dejavnostim.

