Pri zavodu Maska je izšla knjiga Učinki odtujitve: Performans in samoupravljanje v Jugoslaviji, 1945-1991, ki jo podpisuje profesor za dramo in uprizoritvene študije na Univerzi v Stanfordu Branislav Jakovljević. Na torkovi spletni predstavitvi so poleg sveže izdaje iz zbirke TRANSformacije predstavili še novo številko revije Maska o Jugofuturizmu.