Mejni prehod med Sečovlje bo tri tedne zaprt zaradi obnove, so sporočili z generalne policijska uprave. Z deli bodo začeli v ponedeljek, 10. marca, trajala pa bodo predvidoma do 31. maja. Predvidena je popolna zapora ceste, so sporočili, obvozi bodo urejeni čez mejni prehod Dragonja Policijska uprava voznikom svetuje, da svojo pot ustrezno načrtujejo in pravočasno prilagodijo. Apelirali pa so se tu ...