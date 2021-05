V okviru obeleževanja 550-letnice mesta Kočevje so včeraj v njegovem središču postavili interaktivni pano, ki bo mimoidoče popeljal na ogled porušenega kočevskega gradu, okoliških živali in v zgodovino mesta. Jutri pa se v Kočevju obeta še ena sprememba, saj bodo do jeseni za promet poskusno zaprli del mestnega jedra. preberite več » ...