HSE začenja z gradnjo največje sončne elektrarne v državi 24ur.com Holding slovenske elektrarne po pridobitvi gradbenega dovoljenja začenja gradnjo največje sončne elektrarne v Sloveniji. Kot so sporočili, so namreč pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za 3,036-megavatno elektrarno, ki jo bodo gradili na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku. Temeljni kamen bodo položili 3. julija.

