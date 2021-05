Vse ljubice in priležnice Josipa Broza Tita: Ste vedeli, da je eno izmed njih pokopal poleg konja in Nova24TV Včeraj je bila obletnica smrti komunističnega diktatorja Josipa Broza Tita, katerega objokujejo še danes tisti, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija. V času svojega življenja je voditelj komunistične Jugoslavije ljubil samo ženske, ki so delile njegovo strast do politike. Njegova prva žena je bila Rusinja Pelagija Belousova, ki se je z njim poročila pri rosnih, ne boste verjeli, 15 letih. V zak ...

Sorodno

Oglasi