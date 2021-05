V Krškem in Ljubljani ustanovni seji razvojnih svetov vzhodne in zahodne kohezijske regije Dnevnik Ob začetku novega programskega obdobja 2021-2027 sta danes potekali ustanovni seji razvojnih svetov kohezijskih regij Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se je udeležil obeh sej, je opozoril na razlike...

Sorodno









Oglasi