Anže Kopitar je dosegel epski podvig in prišel do magične številke 1000 Sportal V noči na četrtek je bilo v severnoameriški hokejski ligi odigranih devet srečanj. Pozornost slovenskih ljubiteljev hokeja na ledu je bila usmerjena v Glendale, kjer je proti Arizoni igral Los Angeles. Kapetan gostov Anže Kopitar je kot prvi Slovenec prebil magično mejo tisoč točk! Kopitar je dosegel podajo pri zadnjem zadetku Kraljev. Ti so proti Arizoni slavili z 2:4.

