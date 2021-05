Banka Slovenije za razlaščene imetnike delnic in obveznic predlaga vzpostavitev povrnitvene sheme RTV Slovenija Sedem let in pol po sanaciji slovenskih bank vsi tisti posamezniki, ki so jih takratni postopki prizadeli, še nimajo zagotovljenega ustreznega pravnega varstva, je pojasnilo vodstvo Banke Slovenije.

Oglasi