V 53. letu se je poslovil hrvaški igralec in režiser Saša Anočić RTV Slovenija V 53. letu je ponoči v Zagrebu umrl hrvaški igralec in režiser Saša Anočić, poročajo hrvaški mediji. Najbolj je bil znan po gledališki predstavi Kavboji, ki je bila uspešnica zagrebškega Teatra Exit. Po njej so posneli tudi film, v katerem je zaigral.

