Umrl model in pevec Nick Kamen 24ur.com V 60. letu starosti je umrl model in pevec Nick Kamen. V Essexu rojeni zvezdnik se je mnogim vtisnil v spomin z reklamo za kavbojke Levi's 501 iz leta 1985, posneto v pralnici. V svoji glasbeni karieri je vrhunec dosegel leto za tem z uspešnico Each Time You Break My Heart, ki jo je napisala Madonna.

