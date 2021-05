Negotova vremenska slika s spremenljivostjo in občasnimi krajevnimi padavinami bo trajala le še do vključno petka. Od sobote do ponedeljka bo prevladovalo sončno in toplejše vreme. Višinski anticiklonski greben s toplejšim in bolj suhim zrakom nam bo ob koncu tega tedna in v začetku prihodnjega zagotovil tridnevno pomladno idilo, ki pa se bo, kot kaže, nato kmalu zaključila. Že v torek ali kvečjem ...