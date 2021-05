Velika operacija proti 'Ndrangheti: aretacije, zaseg mamil, vozil in milijonov RTV Slovenija V okviru obsežne evropske protimafijske operacije so v Italiji, Nemčiji, Španiji in Romuniji aretirali več ljudi in s tem zadali hud udarec vplivni kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta.

