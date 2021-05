OŠ Frana Kranjca in Vrtec Anice Černejeve z novim otroškim igriščem in učilnico na prostem (foto) Celje.info Osnovna šola Frana Kranjca in enota Hribček Vrtca Anice Černejeve sta bogatejša za novo otroško igrišče z učilnico na prostem. Igrišče in učilnica sta bila urejena že leta 2019, vendar ju otroci zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso mogli uporabljati, zato sta bila namenu predana šele sedaj. Otroci so nova igrala že preizkusili. OŠ Frana Kranjca s 412 učenci in enota Hribček Vrtca Anice Černe ...

