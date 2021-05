Kanada prva na svetu Pfizerjevo cepivo odobrila za otroke RTV Slovenija Kanada je prva država na svetu, ki je Pfizerjevo cepivo proti covidu-19 odobrila za uporabo pri otrocih, starih od 12 do 15 let. Medtem so iz WHO-ja sporočili, da je kitajsko cepivo podjetja Sinovac učinkovito, a potrebujejo še nekaj dodatnih informacij.

