"Negotovost in nemir" Simona Kocjančiča na ogled v Ravnikar Gallery Space RTV Slovenija V novih prostorih Ravnikar Gallery Space je do 17. maja na ogled samostojna razstava Simona Kocjančiča z naslovom Yo Yo. Primorski umetnik se predstavlja z obsežno slikarsko produkcijo, ustvarjeno lani pretežno v tehnikah olja in akrila na platnu.

