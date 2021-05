Hojs lahko podpiše stavkovni sporazum s Policijskim sindikatom Slovenije 24ur.com Vlada se je seznanila s predlogom sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev s Policijskim sindikatom Slovenije in s predlogom dogovora o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. Ministru za notranje Alešu Hojsu je dala soglasje za podpis sporazuma. V Policijskem sindikatu Slovenije se bodo o tem, ali podpisati sporazum, odločili do ponedeljka.

