Salonit Anhovo: V naslednjih letih za 40 mio EUR zelenih naložb, tudi v OVE; lani z 11 mio EUR dobič Energetika.NET V družbi Salonit Anhovo načrtujejo, da bodo do leta 2025 uvedli rešitve, ki bodo med drugim vodile do 15-odstotnega znižanja ogljičnega odtisa in prepolovitve trenutnih emisij NOx. Za to bodo v naslednjih letih namenili 40 milijonov evrov, je uprava družbe izpostavila na včerajšnji tiskovni konferenci. Družba Salonit Anhovo je sicer v letu 2020 dosegla 78 milijonov evrov prihodkov, kar je za 3 odstotke več kot leta 2019, in ustvarila skoraj 11 milijonov evrov dobička.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Evropska unija

Salonit Anhovo Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Jožef Horvat

Tibor Šimonka

Tanja Fajon