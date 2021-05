Analiza: TEŠ z 870 mio EUR izgube do 2030 Energetika.NET Upoštevajoč pospešeno rast cen električne energije in emisijskih kuponov bodo skupne izgube Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) do leta 2030 znašale približno 870 milijonov evrov. To je pokazala neodvisna analiza 'Projekcije potencialne donosnosti TEŠ od 2021 do 2030', ki so jo pripravili v organizaciji Ember.

