"Najboljše pri Janševi zlorabi politične moči pa je to, da paralelno s svojo politiko in logiko maščevanja vsem in vsakomur, ki se mu zoperstavi ali mu pade na pamet, aktivira tudi slovensko domačijsko logiko. Gre za aktivacijo neformalnih družbenih omrežij. Omrežij tistih, ki se z Janševo politiko in logiko ne strinjajo. Bolj ko Janša realizira svojo politiko in logiko maščevanja, bolj se aktivirajo tudi...