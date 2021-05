Koliko seksa je preveč in kakšne so posledice? To pravijo strokovnjaki Vizita.si Povprečna odrasla oseba ima spolne odnose 54-krat na leto, torej enkrat na teden, kaže študija iz leta 2017. Velikokrat se šalimo, da spolnih odnosov ne more biti preveč, zgolj premalo. Ampak ali je to res?

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Igor Zorčič

Bojana Muršič

Jernej Vrtovec