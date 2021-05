Postajamo Kolektorjev kompetenčni center za program hibridnih komponent Avto.info Kolektor ATP iz Postojne je proizvodno podjetje, ki v koncernu Kolektor razvija standardne procese in tehnologije za proizvodnjo zahtevnih brizganih in hibridnih izdelkov za avtomobilsko industrijo. V zadnjem obdobju podjetje uspešno nadgrajuje dolgoletne izkušnje s področja brizganja plastičnih mas s tehnologijami preciznega brizganja duroplastov, štancanja in metalizacije, ki jih na visoko av...

