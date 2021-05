Cepiva proti covidu-19 ne bodo zaščitena kot intelektualna lastnina? 24ur.com Ameriška trgovinska predstavnica Katherine Tai je naznanila, da ZDA podpirajo odpravo zaščite intelektualne lastnine za cepiva proti covidu-19. Gre za umik patentov, avtorskih pravic, zaščite industrijskega oblikovanja in zaupnih informacij, kar bi omogočilo razširitev proizvodnje in dobave cepiva. Pravila bi opustili za nekaj let, oziroma dokler ne bi premagali pandemije. Potezo ZDA je nemudoma ...

Sorodno



Oglasi