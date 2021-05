Dnevi slovenskega filma v Budimpešti Gorenjski glas Ljubljana – Od danes do sobote, 8. maja 2021, bodo v organizaciji Slovenskega filmskega centra in Budapest Filma ter v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Budimpešti na daljavo potekali peti Dnevi slovenskega filma, v okviru...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Žan Us