Najobsežnejša študija do zdaj potrdila visoko učinkovitost Pfizerjevega cepiva 24ur.com Najnovejša študija cepiva Pfizerja in BioNTecha je potrdila, da cepivo nudi več kot 95-odstotno zaščito pred covidom-19. Zelo uspešno je tudi pri preprečevanju hospitalizacije in smrti. Študija je bila opravljena v Izraelu, državi z največjim deležem cepljenega prebivalstva na svetu. Avtorji raziskave so ob tem opozorili na pomembnost drugega odmerka. Učinkovitost cepiva je namreč precej padla, č...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Brazilija

Izrael

Kanada

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Žan Us