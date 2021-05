VANESSA TIVADAR: »Če rečem, da mi je bila fotografija položena v zibelko, ne pretiravam. Da sem danes fotografinja s studiem, sta delno zagotovo zaslužna moj dedek po mamini strani in mama, saj sta tlakovala pot našemu družinskemu studiu in tradiciji fotografije. Da želim tudi sama nadaljevati družinski posel in s tem ohranjati ljubezen do fotografije, mi je bilo hitro jasno. Prav zato sem se odlo ...