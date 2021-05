Primož Roglič je takole užival v družbi svojega sina TOčnoTO.si Primož Roglič je leta 2012 končal svojo kariero smučarskega skakalca in začel nadvse uspešno kolesarsko kariero. Primož pa je tudi ati, ki svoj prosti čas preživlja najraje s svojo družino. Tako je tudi tokrat na Instagramu delil fotografijo, na kateri uživa s svojim sinom. View this post on Instagram A post shared by […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Primož Roglič

Rogla Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Anže Kopitar

Danijel Krivec

Jelko Kacin