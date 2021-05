Po okužbi v UKC Ljubljana obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom SiOL.net Od začetka epidemije so v UKC Ljubljana obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, povezanim s covidom-19. Največ otrok je zbolelo v drugem valu epidemije, v tretjem valu bistveno manj. Izhodi iz zdravljenja so za otroke ugodni, vnetje so pri vseh uspeli zavreti, noben otrok tudi ni zbolel dvakrat.

