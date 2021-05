Ali bo potreben še četrti referendum? Radio Ognjišče Slovenci smo na treh referendumih v letih 2001, 2012 in 2015 potrdili temeljno pravico otroka do mame in očeta. Soustanovitelja Koalicije »Za otroke gre« sta 6.maja 2021 pred Ustavnim sodiščem predstavila in predala pismo ustavnim sodnicam in sodnikom, ki bodo odločali o dveh ustavnih presojah, katerih namen je postaviti pod vprašaj temeljne pravice otroka do mame in očeta ter ra...

Sorodno

Oglasi